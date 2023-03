Spacer do 65 km od Braniewa. Urokliwe trasy na weekend 4 - 5 marca

Spacerem w pobliżu Braniewa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 65 km od Braniewa, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,46 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podejść: 48 m

Suma zejść: 50 m

Jurajskifestiwalbiegowy poleca trasę mieszkańcom Braniewa

BURSZTYNOWY FESTIWAL BIEGOWY 2022

trasa: BURSZTYNOWA 5

miejsce: Gdańsk, Wyspa Sobieszewska

start: 23 października 2022 r. (niedziela), godz. 11.15

teren Hotelu Orle (ul. Lazurowa)

dystans: 5,5 km

limit czasu: 1 godzina

najwyższy punkt: Góra Orla (32 m)

nawierzchnia: plaża (40%), las (60%)

punkty z wodą: 5,5 km (meta)