Najlepsze apteki w Braniewie. Sprawdź apteki w grudniu 2022

To nie jedyne kryteria, wyznaczające dobrą aptekę. Grono zadowolonych klientów powiększa się, jeśli obsługa jest miła. Brak kolejek zachęca do skorzystania z takiej apteki.

Jaki powinien być dobry farmaceuta?

Cechy dobrego farmaceuty to uprzejmość i profesjonalizm. Powinien on być specjalistą w dziedzinie farmacji. Będzie wiedział jak Ci pomóc, gdy przyjdziesz z problemem. Bardzo często to właśnie farmaceuta sprawia, że pacjenci lubią wracać do tej konkretnej apteki.