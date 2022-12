Mrożenie pierogów, uszek, pasztecików i innych gotowych dań. Sprawdź, jak robić domowe mrożonki oraz czego nie powinno się mrozić

Zamrażanie należy do najlepszych metod utrwalania żywności, która pozwala zachować zwłaszcza ich wartość odżywczą , choć w mniejszym stopniu – ich strukturę i kolor. Nie niszczy bakterii, a spowalnia ich cykl życiowy. Choć wymaga to nakładów energii, świeże jedzenie - również to gotowe, jak pracochłonne świąteczne dania - można mieć w każdej chwili pod ręką.

Jak zamrażać pierogi, uszka, sałatkę jarzynową, sernik, rosół i inne dania?

W zamrażalniku lub zamrażarce mogą znaleźć się gotowe potrawy, które powinny być porcjowane i zapakowane osobno. W przypadku dań takich, jak pierogi, krokiety, uszka czy paszteciki, nie jest to większym problemem. Należy zadbać jednak o to, by nie były ze sobą zlepione. Warto więc zamrażać je oddzielnie np. na tacy, a później zapakować do foliowego worka. W oddzielnych pojemnikach porcjować powinniśmy dania jednogarnkowe oraz w sosie, jak np. bigos czy gołąbki.