Gdzie na spacer do 65 km od Braniewa. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 31 grudnia - 1 stycznia

Trasy spacerowe w pobliżu Braniewa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 65 km od Braniewa, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,3 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 32 786 m

Suma podejść: 61 693 m

Suma zejść: 61 697 m

WiWok poleca trasę mieszkańcom Braniewa

Króciutka wycieczka, tylko 7 km ale minimum, jakie jej musimy poświęcić, to 2,5 godziny. Bo jest tu i las, i rzeka, i jeziorko, wydmy, plaża i olbrzymia ilość informacji na tablicach. Najciekawsze rzeczy dzieją się o wschodzie, więc jeśli ktoś lubi przyrodę, powinien tu zjawić się jeszcze przed świtem, by zająć dobre miejsca w teatrze natury. Kormorany, mewy i czaple w letnie dni są tu codziennie, więc o każdej porze jest czemu się przyglądać. Tak więc te 7 kilometrów może nam zająć cały dzień.

